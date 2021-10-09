Свердловский поселок Рефтинский попал в топ-10 самых грязных муниципалитетов России

Свердловский поселок Рефтинский попал в топ-10 самых грязных муниципалитетов России
Свердловский поселок Рефтинский попал в топ-10 самых грязных муниципалитетов России
Сегодня, 12:06Здоровье и экологияФото: 1MI
В Росприроднадзоре назвали топ-10 самых грязных городов. В список попал поселок городского типа Рефтинский из Свердловской области.

Рефтинский находится на пятом месте в антирейтинге по загрязнению, там выбрасывается 230 тысяч тонн вредных веществ. Список возглавил Норильск с 1,8 тысячами тонн. Также в топ-10 вошли Череповец, Липецк, Магнитогорск и другие города.

Это пробел в законодательстве. Нет методики расчётов совокупной нагрузки предприятий, написала на своей странице в Instagram глава Росприродназдора в сфере природопользования Светлана Радионова.

По ее словам, по отдельности во время проверок предприятия-загрязнители обычно укладываются в нормативы, но в целом картина с выбросами складывается именно так.

Напомним, внеплановые проверки на 11 предприятиях-загрязнителях в Нижнем Тагиле собирается провести Роспироднадзор.

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