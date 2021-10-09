Свердловский поселок Рефтинский попал в топ-10 самых грязных муниципалитетов России

Рефтинский находится на пятом месте в антирейтинге по загрязнению, там выбрасывается 230 тысяч тонн вредных веществ. Список возглавил Норильск с 1,8 тысячами тонн. Также в топ-10 вошли Череповец, Липецк, Магнитогорск и другие города.
Это пробел в законодательстве. Нет методики расчётов совокупной нагрузки предприятий, написала на своей странице в Instagram глава Росприродназдора в сфере природопользования Светлана Радионова.
По ее словам, по отдельности во время проверок предприятия-загрязнители обычно укладываются в нормативы, но в целом картина с выбросами складывается именно так.
Напомним, внеплановые проверки на 11 предприятиях-загрязнителях в Нижнем Тагиле собирается провести Роспироднадзор.