В 1,5 раза выросла очередь в свердловских пунктах вакцинации из-за введения QR-кодов

В большие очереди выстраиваются жители Свердловской области в пунктах вакцинации от коронавируса после того как власти анонсировали введение «чистых зон» и QR-кодов.

Во многих торговых центрах Екатеринбурга нет талонов на первый компонент вакцин «Спутник V» и «Спутник лайт». По словам охранника ТРЦ «Гринвич», в августе приходило на прививку около 300 человек в день, а затем спрос на вакцинацию упал. Сейчас же опять выстраиваются длинные очереди, многим желающим не хватает препаратов. Похожая ситуация разворачивается и в других ТЦ столицы Урала. Пациенты жалуются, что очередь продвигается очень медленно, приходится стоять по несколько часов, пишет «КП-Екатеринбург». Напомним, в Свердловской области к декабрю появятся «чистые зоны» от COVID-19. Попасть в кинотеатры, музеи и на спортивные объекты смогут только те, у кого есть QR-коды о том, что они привиты от инфекции. Также власти собираются ближе к новому году ввести эти ограничения в торговых центрах. QR-коды для посещения свободных от COVID-19 зон вводятся в Свердловской области

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