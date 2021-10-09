В полтора раза выросла смертность в Свердловской области

В полтора раза выросла смертность в Свердловской области
В полтора раза выросла смертность в Свердловской области
Сегодня, 16:34Здоровье и экологияФото: 1MediaInvest
Количество умерших за сентябрь жителей в Свердловской области выросло на 56,5% по сравнению с прошлым годом. Почти треть летальных исходов — из-за коронавируса и его последствий.

По данным Росстата, с начала 2021 года в регионе умерло 47 тысяч уральцев, что на 14,5% больше, чем в 2020 году. Только за прошлый месяц убыль населения составила 7648 человек, что в полтора раза больше показателей за аналогичный период прошлого года. 2365 жителей Свердловской области в августе скончались от коронавируса. В общей сложности с начала года умело почти 20 тысяч свердловчан.

При этом естественный прирост населения упал на 2% по сравнению с прошлым годом — за 9 месяцев в Свердловской области родилось всего 28,6 тысяч детей.

Напомним, за последние сутки в регионе побит антирекорд по смертности и заболеваемости COVID-19.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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