В полтора раза выросла смертность в Свердловской области

Количество умерших за сентябрь жителей в Свердловской области выросло на 56,5% по сравнению с прошлым годом. Почти треть летальных исходов — из-за коронавируса и его последствий.

По данным Росстата, с начала 2021 года в регионе умерло 47 тысяч уральцев, что на 14,5% больше, чем в 2020 году. Только за прошлый месяц убыль населения составила 7648 человек, что в полтора раза больше показателей за аналогичный период прошлого года. 2365 жителей Свердловской области в августе скончались от коронавируса. В общей сложности с начала года умело почти 20 тысяч свердловчан. При этом естественный прирост населения упал на 2% по сравнению с прошлым годом — за 9 месяцев в Свердловской области родилось всего 28,6 тысяч детей. Напомним, за последние сутки в регионе побит антирекорд по смертности и заболеваемости COVID-19. Антирекорд по заболеваемости и смертности от COVID-19 побит в Свердловской области

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