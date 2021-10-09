Врач из Екатеринбурга спрогнозировал сроки падения уровня смертности от COVID-19

Врач из Екатеринбурга спрогнозировал сроки падения уровня смертности от COVID-19
Врач из Екатеринбурга спрогнозировал сроки падения уровня смертности от COVID-19
Сегодня, 21:23Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest
Свердловский медик Александр Соловьев рассказал, когда уровень смертности от коронавируса пойдет на спад. Все дело в прививках.

Количество летальных исходов от новой коронавирусной инфекции напрямую зависит от количества переболевших и вакцинированных свердловчан, рассказал в беседе с Е1 врач и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьёв.

Медик считает, что одна из самых критических групп –люди старшего возраста, вакцинировались только на 30%. Поэтому уровень летальности у таких уральцев может быть очень высоким.

Судя по тому, что главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов заявил, что у нас привитость среди людей старшей возрастной группы не выше 30%. Получается, одна из самых критических групп по высокой летальности защищена слабо. По мере того, как люди будут заболевать, связь между количеством инфицированных и летальных случаев будет сохраняться, считает Соловьёв.

Медик сравнил темпы вакцинации в России и других странах — в последних количество летальных исходов обратно пропорционально количеству вакцинированных людей.

Напомним, на 9 октября 48 уральцев с диагнозом COVID-19 умерли. Вновь выявленных случаев зафиксировано в Свердловской области 551.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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