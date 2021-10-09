Врач из Екатеринбурга спрогнозировал сроки падения уровня смертности от COVID-19

Судя по тому, что главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов заявил, что у нас привитость среди людей старшей возрастной группы не выше 30%. Получается, одна из самых критических групп по высокой летальности защищена слабо. По мере того, как люди будут заболевать, связь между количеством инфицированных и летальных случаев будет сохраняться, считает Соловьёв.