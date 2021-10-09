Врач из Екатеринбурга спрогнозировал сроки падения уровня смертности от COVID-19

Количество летальных исходов от новой коронавирусной инфекции напрямую зависит от количества переболевших и вакцинированных свердловчан, рассказал в беседе с Е1 врач и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьёв.
Медик считает, что одна из самых критических групп –люди старшего возраста, вакцинировались только на 30%. Поэтому уровень летальности у таких уральцев может быть очень высоким.
Судя по тому, что главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов заявил, что у нас привитость среди людей старшей возрастной группы не выше 30%. Получается, одна из самых критических групп по высокой летальности защищена слабо. По мере того, как люди будут заболевать, связь между количеством инфицированных и летальных случаев будет сохраняться, считает Соловьёв.
Медик сравнил темпы вакцинации в России и других странах — в последних количество летальных исходов обратно пропорционально количеству вакцинированных людей.
Напомним, на 9 октября 48 уральцев с диагнозом COVID-19 умерли. Вновь выявленных случаев зафиксировано в Свердловской области 551.