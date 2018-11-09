Естественная убыль населения в Свердловской области выросла в 1,7 раза в 2018 году

По данным Свердловскстата, с начала 2018 года в Свердловской области умерли 44 тысячи 250 человек, а родились – 38 тысяч 124 человека. За 9 месяцев 2018 года естественная убыль населения на Среднем Урале составила 6 тысяч 126 человек, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, она выросла на 72,5%.