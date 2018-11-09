Естественная убыль населения в Свердловской области выросла в 1,7 раза в 2018 году
Сегодня, 20:21Здоровье и экологияФото: maxpixel.net
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За 9 месяцев 2018 года в Свердловской области в 1,7 раза выросла естественная убыль населения.
По данным Свердловскстата, с начала 2018 года в Свердловской области умерли 44 тысячи 250 человек, а родились – 38 тысяч 124 человека. За 9 месяцев 2018 года естественная убыль населения на Среднем Урале составила 6 тысяч 126 человек, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, она выросла на 72,5%.
Также на территории региона наблюдается увеличение уровня смертности от болезней системы кровообращения, новообразований, отравления алкоголем, болезней органов пищеварения, а также инфекционных и паразитарных болезней, информирует Znak.com.
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