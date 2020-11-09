Свердловский Роспотребнадзор перестал предоставлять адреса заболевших COVID-19

Свердловский Роспотребнадзор перестал предоставлять адреса заболевших COVID-19

Сегодня, 21:32Здоровье и экологияPhoto: pixabay
В Свердловской области с сайта управления Роспотребнадзора были удалены данные с карты заболеваемости COVID-19, привязанные к местоположению.

Как рассказал разработчик бота в Telegram, предоставляющего геолокацию случаев заражения коронавирусом, Александр Берсенёв, карта распространения инфекции перестала обновляться после 4 ноября, в связи с чем бот не сумел предоставить статистику новых случаев.

Надеюсь, что прекращение публикации данных носит временный, а не постоянный характер. Не болейте, отметил создатель бота.

С карты Роспотребнадзора были стерты все данные, а при попытке найти конкретный адрес появляется табличка, оповещающая о невозможности обработать запрос.

Напомним, в конце октября в связи с техническими неполадками во время взаимодействия с порталом Госуслуг, получить необходимые документы и подать заявку в отделениях ГИБДД свердловчане могли лишь в порядке «живой», либо электронной очереди.

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