Свердловский Роспотребнадзор перестал предоставлять адреса заболевших COVID-19

В Свердловской области с сайта управления Роспотребнадзора были удалены данные с карты заболеваемости COVID-19, привязанные к местоположению.

Как рассказал разработчик бота в Telegram, предоставляющего геолокацию случаев заражения коронавирусом, Александр Берсенёв, карта распространения инфекции перестала обновляться после 4 ноября, в связи с чем бот не сумел предоставить статистику новых случаев. Надеюсь, что прекращение публикации данных носит временный, а не постоянный характер. Не болейте, отметил создатель бота. С карты Роспотребнадзора были стерты все данные, а при попытке найти конкретный адрес появляется табличка, оповещающая о невозможности обработать запрос. Напомним, в конце октября в связи с техническими неполадками во время взаимодействия с порталом Госуслуг, получить необходимые документы и подать заявку в отделениях ГИБДД свердловчане могли лишь в порядке «живой», либо электронной очереди. Из-за сбоев взаимодействия с сайтом Госуслуг ГИБДД была введена «живая» очередь

