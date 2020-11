В Нижнем Тагиле за сутки среди жителей города были подтверждены 13 новых случаев заражения коронавирусом. сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Всего с начала пандемии инфекция была выявлена у 2583 тагильчан. В Свердловской области с 8 по 9 ноября было подтверждено 297 случаев заболевания, 85 из них выявлены в Екатеринбурге. Всего с начала пандемии в регионе заразились инфекцией более 38,7 тысяч человек, из них 30,9 тысяч уже выздоровели, еще 839 - скончались.

