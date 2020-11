В России за прошедшие сутки выявлено 21 798 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.

Всего число зараженных с начала пандемии достигло 1 796 132 человека. Из них выздоровели уже 1 335 141 пациентов, в том числе 10 722 человека за минувшие сутки. Кроме того, зарегистрировано 256 летальных случаев. Всего с начала пандемии насчитывается 30 793 умерших россиян. По данным Роспотребнадзора, за сутки с 8 по 9 ноября было проведено 526 тысяч тестов на выявление коронавируса. При этом под наблюдением медиков остаются 425 тысяч человек.

