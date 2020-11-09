В Свердловской области за сутки подтвердили еще 297 случаев заражения коронавирусом

Больше всего случаев зарегистрировано в Екатеринбурге. Там насчитывается 85 заболевших. Остальные зараженные являются жителями 48 муниципалитетов региона, в том числе и Нижнего Тагила.
В общей сложности с начала пандемии насчитывается 38 776 заболевших коронавирусом.
Из них 30 900 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, в том числе 302 за прошедшие сутки.
Отмечается, что 409 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 285 помещены в реанимацию, в том числе 183 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще у 1811пациентов состояние расценивается как средней тяжести.
Также подтверждено восемь летальных случаев. Так. с начала пандемии коронавирус унес жизни 789 свердловчан.
В России за прошедшие сутки выявлено 21 798 случаев заражения коронавирусом. Всего число заболевших достигло 1 796 132 человека, из них 1 335 141 выздоровели, еще 30 793 — скончались.