Более 13 тысяч уральцев заболели COVID-19 в Нижнем Тагиле с начала пандемии

Более 13 тысяч уральцев заболели COVID-19 в Нижнем Тагиле с начала пандемии
Более 13 тысяч уральцев заболели COVID-19 в Нижнем Тагиле с начала пандемии
Сегодня, 09:13Здоровье и экологияФото: 1МI
Всего с начала пандемии уже заболели новой коронавирусной инфекцией более 163 тысяч свердловчан. Лидерами по количеству инфицированных выступают крупные города Свердловской области, в том числе Нижний Тагил.

Статистика официально подтвержденных случаев коронавируса в Свердловской области на 8 ноября 2021 года: 163 211 человек, сообщает региональный Роспотребнадзор.

В Екатеринбурге уже заболели 64 373 человека, в Нижнем Тагиле это количество составило 13 018. В Первоуральске 7 996 уральцев, в Ревде 5 659, и 4 239 человек заболели COVID-19 в Реже. За последние сутки с 7 по 8 ноября в Нижнем тагиле официально подтверждены еще 104 случая заболевания.

По статистике федерального оперштаба, сейчас в России привились от новой коронавирусной инфекции порядка 60 миллионов человек, что составляет около 48% граждан, у которых выработан коллективный иммунитет. Для преодоления последствий COVID-19 необходимо, чтобы прививку получили 90% и более.

Напомним, практически на всей территории страны «бушует» четвертая волна заболеваемости коронавирусной инфекцией. Редакция TagilCity.ru еще до ее наступления проверила, насколько к новым условиям подготовилась медицина Нижнего Тагила.

Сюжеты:
Нижний ТагилВакцинация от коронавируса в Свердловской области Коронавирус
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