Стали известны условия для отмены QR-кодов в Свердловской области

Стали известны условия для отмены QR-кодов в Свердловской области
Стали известны условия для отмены QR-кодов в Свердловской области
Сегодня, 19:10Здоровье и экологияФото: 1MI
Система QR-кодов и другие коронавирусные ограничения будут отменены на территории Свердловской области лишь в случае «кратного снижения заболеваемости». Об этом во время брифинга заявил заместитель губернатора Павел Креков.

По его словам, на данный момент уровень заболеваемости и смертности остается высоким, однако за счет нерабочих дней ситуацию удалось стабилизировать. Креков отметил, что оперштаб вернет к плановой помощи хирургическое отделение центральной городской больницы № 1.

Павел Креков рассказал, что также на снижение заболеваемости повлияла вакцинация населения. Сейчас почти 40% населения региона привились от COVID-19. Отмечается, что 9 ноября на Среднем Урале повторно вакцинировалось более 100 тысяч человек, что составляет половину от нужной цифры.

Напомним, как стало известно, в Свердловской области не будет вводиться проверка QR-кодов для проезда в общественном транспорте. Пока что власти не рассматривают данную инициативу, но рекомендуют приравнять церкви, храмы, мечети и другие культовые учреждения к «чистым зонам»

Сюжеты:
Коронавирус
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