Свыше 60 самосвалов мусора вывезено со свалок в Краснотурьинском и Невьянском ГО

Более 60 самосвалов мусора было вывезено с двух свалок в Краснотурьинском и Невьянском городских округах. Общая площадь, которую занимали отходы, составила свыше трех три тысяч квадратных метров.

Наиболее крупной оказалась свалка, расположенная в Краснотурьинском ГО между поселками Рудничный и Медная Шахта. Ее площадь составляла более трех тысяч квадратных метров. Это примерно пять садовых участков, поэтому мусор вывозился в течение четырех дней с помощью нескольких самосвалов и автопогрузчика. В результате объем вывезенных отходов составил 1,7 тысячи кубометра, сообщает пресс-служба ООО «Компания «Рифей». Также специалисты ликвидировали несанкционированную свалку в Невьянском ГО. Мусор вывезли с территории в 166 квадратных метров. Отмечается, что в общей сложности за текущий год было ликвидировано 58 свалок на севере Свердловской области. Однако, пока количество новых свалок, которые ежегодно регистрируются на территории, значительно превышает эти цифры,рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов. Фото: пресс-служба ООО «Компания «Рифей» Напомним, 11 августа Ленинский суд Нижнего Тагила привлек администрацию ГГО к ответственности за свалки в районе Новоасбеста. Однако в карьере не только не стало чисто, но и добавились новые кучи отходов. Администрация ГГО не устраняет свалки: горы мусора под Новоасбестом стали еще больше

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