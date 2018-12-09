Тагильчане смогут обсудить проблемы старения со специалистами

13 декабря в 10:00 в здании хирургического корпуса Демидовской больницы для всех желающих пройдёт лекция, на которой специалисты-геронтологи расскажут о возрастных нарушениях памяти и профилактике деменции.

После мероприятия гости смогут пройти бесплатное тестирование памяти и при необходимости получить консультации опытных врачей - ведущего геронтолога А. М. Кущановой и врача-невролога высшей категории С. Г. Сухневой из Екатеринбурга. Вход на лекцию свободный, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.