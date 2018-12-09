Тагильчане смогут обсудить проблемы старения со специалистами
Сегодня, 11:00Здоровье и экологияФото: pxhere.com
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Жители Нижнего Тагила приглашаются к обсуждению проблем старения с ведущими специалистами Свердловской области. Встреча пройдёт на базе Демидовской городской больницы.
Сюжеты: Нижний Тагил
13 декабря в 10:00 в здании хирургического корпуса Демидовской больницы для всех желающих пройдёт лекция, на которой специалисты-геронтологи расскажут о возрастных нарушениях памяти и профилактике деменции.
После мероприятия гости смогут пройти бесплатное тестирование памяти и при необходимости получить консультации опытных врачей - ведущего геронтолога А. М. Кущановой и врача-невролога высшей категории С. Г. Сухневой из Екатеринбурга. Вход на лекцию свободный, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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