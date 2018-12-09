Теплая погода ожидается в Нижнем Тагиле на ближайшей неделе

В понедельник, 10 декабря, в Нижнем Тагиле ожидается -6°C днем и -15 °C ночью. Скорость ветра достигнет 8 м/с. Переменная облачность, возможен небольшой снег.

11 декабря днем станет теплее -5 °C, ночью температура воздуха опустится до -7 °C. Максимальная скорость ветра составит 10 м/с.

В среду, 12 октября, в Нижнем Тагиле днем сохранится температура -7 °C, в ночное время похолодает до -10 °C. Скорость ветра составит 7 м/с.

13 октября днем столбик термометра опустится до -9 °C, ночью до -12 °C. В четверг и пятницу скорость ветра достигнет 6 м/с.

В пятницу и субботу днем ожидается -6 °C, ночью – столбик термометра опустится до -12.