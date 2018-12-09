Жители Екатеринбурга могут наблюдать в небе комету Виртанена

По словам инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, комета Виртанена, которая также известна как «Рождественская комета» или «зеленая комета» стала заметна в разных регионах России с начала декабря.

16 декабря расстояние между Землей и небесным телом достигнет максимально близкой отметки за последние несколько лет – 11,5 млн км.

23 декабря комета Виртанена окажется рядом с яркой звездой Капелла.

По словам инженера, при приближении к Солнцу комета одновременно станет ближе к Земле, благодаря чему она станет заметна невооруженным глазом. Комета будет представлять собой туманный объект без хвоста, а на цветных фотографиях запечалится зеленым шаром.