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Жители Екатеринбурга могут наблюдать в небе комету Виртанена
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители Екатеринбурга могут наблюдать в небе комету Виртанена

Сегодня, 16:15Здоровье и экологияФото: Е1.ru
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