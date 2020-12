9 декабря редакция Tagilcity.ru произвела замеры рядом со станцией УГМС на Вагонке, которая также проверяет уровень загрязнения. Прибор не показал превышения нормы по всем пяти веществам.

Брались пробы при температуре -8 градусов. Ветер дул западный, три метра в секунду. Прибор показал отсутствие в атмосфере превышений по допустимым нормам диоксида азота, диоксида серы, сероводорода, формальдегида и синильной кислоты. Video: TagilCity.ru Напомним, метеорологи продлили предупреждение о неблагоприятных погодных условиях для рассеивание вредных примесей в атмосфере до 11 декабря.

Related news: Предупреждение о смоге в Нижнем Тагиле продлили еще на неделю

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter