В Свердловской области за сутки зафиксировали 385 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Свердловской области было зафиксировано 385 случаев COVID-19, сообщает оперштаб региона.

На Среднем Урале количество больных коронавирусом приближается к 50 тысячам человек. Больше всего заболевших за сутки зафиксировали в Екатеринбурге — 187, в Нижнем Тагиле — 10. Также инфекцию зарегистрировали у жителей Белоярского городского округа, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Невьянска, Среднеуральска, Североуральска и других. 624 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 339 из них — в отделении реанимации. 225 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. За все время пандемии в регионе зафиксировали 49 776 случаев коронавируса. В России за сутки выявили 26 190 случаев заболевания в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 5 145, Санкт-Петербурге — 3 761 и Московской области — 1372. Общее количество заболевших достигло 2 541 199 человек. В Свердловской области число выздоровевших превысило 42 тысячи пациентов. За сутки из больниц Свердловской области были выписаны 386 человек, всего с начала пандемии выздоровели 2 030 жителей региона. В России за сутки из медучреждений выписали 26 266 человек. Больше всего в Москве — 5 746, Санкт-Петербурге — 1921 и Московской области — 819. С начала пандемии выздоровели 2 007 792 пациентов. В Свердловской области снова растет суточная смертность от COVID-19. С 8 по 9 декабря в Свердловской области от COVID-19 скончались 15 человек, за все время зарегистрировано 1 148 летальных случаев. В России за сутки умерли 559 человек. Больше всего в Санкт-Петербурге — 83, Москве — 75 и Московской области — 30. За все время от COVID-19 скончались 44 718 россиян.

