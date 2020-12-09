В Свердловской области за сутки зафиксировали 385 случаев коронавируса

В Свердловской области за сутки зафиксировали 385 случаев коронавируса

Сегодня, 14:25Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
За прошедшие сутки в Свердловской области было зафиксировано 385 случаев COVID-19, сообщает оперштаб региона.

На Среднем Урале количество больных коронавирусом приближается к 50 тысячам человек.

Больше всего заболевших за сутки зафиксировали в Екатеринбурге — 187, в Нижнем Тагиле — 10. Также инфекцию зарегистрировали у жителей Белоярского городского округа, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Невьянска, Среднеуральска, Североуральска и других.

624 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, 339 из них — в отделении реанимации. 225 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

За все время пандемии в регионе зафиксировали 49 776 случаев коронавируса.

В России за сутки выявили 26 190 случаев заболевания в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 5 145, Санкт-Петербурге — 3 761 и Московской области — 1372. Общее количество заболевших достигло 2 541 199 человек.

В Свердловской области число выздоровевших превысило 42 тысячи пациентов.

За сутки из больниц Свердловской области были выписаны 386 человек, всего с начала пандемии выздоровели 2 030 жителей региона.

В России за сутки из медучреждений выписали 26 266 человек. Больше всего в Москве — 5 746, Санкт-Петербурге — 1921 и Московской области — 819. С начала пандемии выздоровели 2 007 792 пациентов.

В Свердловской области снова растет суточная смертность от COVID-19.

С 8 по 9 декабря в Свердловской области от COVID-19 скончались 15 человек, за все время зарегистрировано 1 148 летальных случаев.

В России за сутки умерли 559 человек. Больше всего в Санкт-Петербурге — 83, Москве — 75 и Московской области — 30. За все время от COVID-19 скончались 44 718 россиян.

Свердловская областьРоссиястатистикакоронавирус
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы