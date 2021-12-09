Ожидается скорое поступление в Свердловскую область вакцины для детей от COVID-19

Об этом на брифинге после заседания оперштаба сообщил вице-губернатор региона Павел Креков, подчеркнув, что это информация федеральных источников, у областных властей никаких точных сведений о дате поступления вакцины нет.
Также Креков уточнил, что все разговоры об организации вакцинации несовершеннолетних и ее обязательности до появления официальных федеральных циркуляров носят лишь предположительный характер.
Напомним, что ранее об обязательной вакцинации школьников от 12 лет заявил начальник екатеринбургского департамента образования Константин Шевченко, но эта информация вскоре была опровергнута областными властями.