Ситуация с вывозом отходов была стабилизирована в Североуральске

Ситуация с вывозом отходов была стабилизирована в Североуральске
Ситуация с вывозом отходов была стабилизирована в Североуральске
Сегодня, 13:30Здоровье и экологияФото: пресс-служба компании "Рифей"
Снегопады, которые прошли в минувшие выходные в Свердловской области, создали проблему с вывозом мусора в Североуральске. Дороги были покрыты слоем снега, мусоровозы зарывались в сугробах. Из-за этого они не могли доехать до площадок. Однако на данный момент ситуация стабилизировалась.

В общей сложности для обслуживания оказались недоступны более 40 мест накопления ТКО. Региональный оператор «Рифей» предпринял все необходимые меры для недопущения переполнения контейнеров, сообщили в пресс-службе компании. Дорожные службы расчищали проезды и мусоровозы по первому сигналу вывозили отходы.

В компании отметили, что некоторые емкости оказались переполненными. К примеру, в поселках Калья, 3-ий Северный и на некоторых улицах Североуральска.

Фото:пресс-служба компании "Рифей"

По словам директора компании «Рифей» Федора Потапова, совместная работа с администрацией, специалистами дорожных служб и коммунальщиками, позволила предотвратить мусорный коллапс. С 9 декабря вывоз мусора в Североуральске проводится в штатном режиме, отметил Федор Потапов.

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