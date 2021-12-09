За переполненную в 13 раз свалку компания из Серова заплатит штраф

Штраф получило муниципальное предприятие «Серовавтодор» за то, что превысило количество отходов на мусорном полигоне в 13 раз. Сумма наказания составила 40 тысяч рублей.

Компания и ее директор были признаны виновными в несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. В 2015 году во время инвентаризации было установлено, что максимальная вместимость полигона составляет 327,5 тысячи кубических метров. В 2020 году инвентаризация прошла повторно. Во время нее оказалось, что на тот момент на свалке уже хранились 4,3 миллиона кубических метров мусора. Это в 13 раз превышает допустимый объем. При этом в отчете компания указала меньший объем, сообщает пресс-служба Уральского управления Росприроднадзора. Так, по мнению ведомства, директор не проводил мероприятия по выводу из эксплуатации и рекультивации полигона после его полного заполнения. Кроме того, его уличили в указании недостоверной информации.

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