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Российские инвалиды получат дополнительные средства на реабилитацию
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Российские инвалиды получат дополнительные средства на реабилитацию

10 января 2016, 10:20Здоровье и экологияАлександра Логинова
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