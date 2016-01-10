Российские инвалиды получат дополнительные средства на реабилитацию

Сообщается, что в первую очередь, эти средства пойдут на покупку протезов и изделий ортопедического характера. Средства будут распределены следующим образом: 7,7 миллиарда рублей соцстрах напрямую потратит на закупку технических средств и услуг для реабилитации инвалидов, еще 1,6 миллиарда будут выделены регионам на те же цели.