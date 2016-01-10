Российские инвалиды получат дополнительные средства на реабилитацию
10 января 2016, 10:20Здоровье и экологияАлександра Логинова
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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении в 2016 году 9,3 миллиарда рублей на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации. Об этом в субботу, 9 января, сообщается на официальном сайте правительства России.
Сообщается, что в первую очередь, эти средства пойдут на покупку протезов и изделий ортопедического характера. Средства будут распределены следующим образом: 7,7 миллиарда рублей соцстрах напрямую потратит на закупку технических средств и услуг для реабилитации инвалидов, еще 1,6 миллиарда будут выделены регионам на те же цели.
Принятое решение позволит повысить уровень обеспеченности инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов техническими средствами реабилитации говорится в сообщении правительства.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2016 года в силу вступили изменения, конкретизирующие критерии установления групп инвалидности и категории «ребенок-инвалид».
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