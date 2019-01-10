Исследование влияния биатлонного центра на экологию пройдет в Екатеринбурге

Биатлонный комплекс будет построен в Московском лесопарке, для его возведения выделили 52 гектара. Данная территория является особо охраняемой природной зоной.

Специалисты должны будут выяснить: как скажется на окружающей среде проведение работ по строительству спортивного комплекса. Также одной из целей экспертов станет изучение возможностей снижения негативного воздействия на лес.