Исследование влияния биатлонного центра на экологию пройдет в Екатеринбурге
Сегодня, 20:55Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге планируется создать биатлонный комплекс. Для изучения воздействия комплекса на экологию выделено 349 тысяч рублей.
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Биатлонный комплекс будет построен в Московском лесопарке, для его возведения выделили 52 гектара. Данная территория является особо охраняемой природной зоной.
Специалисты должны будут выяснить: как скажется на окружающей среде проведение работ по строительству спортивного комплекса. Также одной из целей экспертов станет изучение возможностей снижения негативного воздействия на лес.
По проекту в спортивный комплекс войдут ледовый дворец, трассы для экстремального катания на коньках и лыжах, детский бассейн и стадион, пишет znak.
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