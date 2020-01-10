Прокуратура Нижнего Тагила обязала «Швабе-Урал» восстановить поврежденные деревья
Природоохранная прокуратура Нижнего Тагила по итогам проверки по факту повреждения зеленых насаждений во время прокладки линии освещения вынесла компании «Швабе-Урал» представление об устранении нарушений, сообщает ИА «Все новости».
Напомним, в ноябре 2019 года во время монтажных работ рабочие повредили десятки деревьев и кустарников на улицах Горошникова, Заводская, Пархоменко и на проспектах Ленина и Строителей. При этом администрация города разрешение на вырубку не давала.
Сотрудники прокуратуры выезжали на места, где были повреждены зеленые насаждения, совместно с управления горхозяйством и Службы заказчика городского хозяйства. Все нарушения были зафиксированы. Однако судить о степени вреда для деревьев пока рано, считают в ведомстве. Последствия повреждений будут видны весной при цветении.
По итогам проверки директору «Швабе-Урал» Евгению Плехову внесено представление об устранении нарушений. Он должен не только на него отреагировать и устранить нарушения закона, но и наказать должностных лиц, допустивших повреждение кустарников. Весной будет организовано дополнительное обследование. Будет подсчитан объем снесенных насаждений и ущерб городу. Подрядчик будет обязан оплатить восстановительную стоимость утраченных деревьев и провести работы по благоустройству — высадить новые насаждения, сделать газоны и клумбы,сообщил помощник природоохранного прокурора Сергей Тюрин.