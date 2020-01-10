Прокуратура Нижнего Тагила обязала «Швабе-Урал» восстановить поврежденные деревья

Напомним, в ноябре 2019 года во время монтажных работ рабочие повредили десятки деревьев и кустарников на улицах Горошникова, Заводская, Пархоменко и на проспектах Ленина и Строителей. При этом администрация города разрешение на вырубку не давала.

Сотрудники прокуратуры выезжали на места, где были повреждены зеленые насаждения, совместно с управления горхозяйством и Службы заказчика городского хозяйства. Все нарушения были зафиксированы. Однако судить о степени вреда для деревьев пока рано, считают в ведомстве. Последствия повреждений будут видны весной при цветении.