Роспотребнадзор в Свердловской области изъял из оборота 173 партии снюса

По данным на 9 января этого года проверено 3,6 тысячи торговых точек, предприятий общепита и поставщиков. Снюсы найдены на 31 объекте. Из оборота изъято 173 партии, это более 11 тысяч потребительских упаковок некурительного никтоиносодержащего вещества. 12 проб были отправлены на экспертизу. По девяти из них ожидаются результаты. Три пробы продукции признаны опасной для жизни и здоровья граждан при употреблении.