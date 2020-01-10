Роспотребнадзор в Свердловской области изъял из оборота 173 партии снюса
В Свердловской области Управление Роспотребнадзора в ходе контрольных мероприятий по точкам торговли изъяло 173 партии некурительных никтоиносодержащих смесей, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным на 9 января этого года проверено 3,6 тысячи торговых точек, предприятий общепита и поставщиков. Снюсы найдены на 31 объекте. Из оборота изъято 173 партии, это более 11 тысяч потребительских упаковок некурительного никтоиносодержащего вещества. 12 проб были отправлены на экспертизу. По девяти из них ожидаются результаты. Три пробы продукции признаны опасной для жизни и здоровья граждан при употреблении.
В отношении коммерсантов составлено 18 административных протоколов, вынесено 17 постановлений о привлечении виновных лиц в виде штрафов на общую сумму 870 тысяч рублей. В отношении одного из продавцов организована доследственная проверка.
Напомним, на полигоне под Екатеринбургом планируется уничтожить почти девять тысяч упаковок снюса.