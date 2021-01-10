Генеральная уборка и дезинфекция: свердловские школы готовы к новой учебной четверти

Генеральная уборка и дезинфекция: свердловские школы готовы к новой учебной четверти

Сегодня, 18:56Здоровье и экологияPhoto: Департамент информационной политики Свердловской области
В школах Свердловской области состоялась генеральная уборка и дезинфекция. 11 января в них вернутся учащиеся, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

В зданиях образовательных учреждений были обработаны все учебные пособия, кабинеты, коридоры, мебель, а также пищеблоки и столовые.

Photo:Департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, 7 января стало известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о завершении дистанционного обучения для школьников.

По мнению губернатора, ситуация с распространением COVID-19 остается стабильной. На данный момент фиксируются небольшие снижения случаев заболевания в регионе.

Дополнительно Куйвашев отметил, что на дистанте пока остаются учащиеся средних специальных учебных заведений, поскольку по ним будет приниматься отдельное решение.

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