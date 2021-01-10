Генеральная уборка и дезинфекция: свердловские школы готовы к новой учебной четверти

В зданиях образовательных учреждений были обработаны все учебные пособия, кабинеты, коридоры, мебель, а также пищеблоки и столовые.
Напомним, 7 января стало известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о завершении дистанционного обучения для школьников.
По мнению губернатора, ситуация с распространением COVID-19 остается стабильной. На данный момент фиксируются небольшие снижения случаев заболевания в регионе.
Дополнительно Куйвашев отметил, что на дистанте пока остаются учащиеся средних специальных учебных заведений, поскольку по ним будет приниматься отдельное решение.