Независимые замеры, кислотные реки и фекальные воды: эко-итоги года в Нижнем Тагиле

Кислотные реки Левихинского рудника

В июле 2020 года тревел-блогер опубликовал у себя на странице в соцсети снимки закрытого Левихинского рудника под Нижним Тагилом с высоты птичьего полета. На фото видно, как из медноколчеданного месторождения вытекают кислотные реки, отравляя почву, деревья и растения. Как оказалось, это последствия того, что станция нейтрализации шахтных вод, построенная после закрытия рудника, не справляется с объемом работы.