Независимые замеры, кислотные реки и фекальные воды: эко-итоги года в Нижнем Тагиле

В 2020 году редакция TagilCity.ru начала независимые замеры воздуха на наличие загрязнений. Наша редакция приобрела газоанализатор «Геолан-1П», который фиксирует в атмосфере содержание пяти загрязняющих веществ — диоксида азота, формальдегида, сероводорода, синильной кислоты и диоксида серы. Прибор имеет свидетельство о поверке, об утверждении типа измерений и технический паспорт.
В течение 50 дней редакция ежедневно проводила замеры воздуха в различных районах Нижнего Тагила. Из них превышение разовой предельно допустимой концентрации веществ-загрязнителей выявлено в течение 31 дня (62% времени).
Основные ежедневные замеры мы проводили в районе железнодорожного вокзала, примерно в двух километрах от коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК.
Прибор показывал наличие:
Наибольшее превышение разовой ПДК:
Кроме того, редакция TagilCity.ru изучила открытые данные и составила топ-5 предприятий загрязнителей воздуха в Нижнем Тагиле. Первое место занял ЕВРАЗ НТМК. На его выбросы приходится 57,16% (61 тысяча тонн вредных веществ за год) от общего количества всех предприятий города. Следующим стал ВГОК, комбинат выбросил в воздух за год 40,9 тысячи тонн вредных веществ. Замкнул тройку лидеров-загрязнителей УВЗ — от завода в воздух за год поступило 4,8 тысячи тонн выбросов.
Еще одним рейтинговым материалом редакции стал топ-20 загрязняющих веществ по объему в воздухе Нижнего Тагила, составленный на основе реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Больше всего в атмосферу города выбрасываются оксид углерода, диоксид азота и диоксид серы.
В Нижнем Тагиле среди крупных промышленных предприятий только у одного определена санитарно-защитная зона («Уралхимпласт»). Остальные заводы не спешат устанавливать СЗЗ. Редакция TagilCity.ru решила самостоятельно нарисовать ориентировочную карту их санитарно-защитных зон, руководствуясь нормами СанПиНа. Оказалось, что в предполагаемых СЗЗ находится множество жилых домов и социальных объектов.
Вопрос о том, когда будут установлены санитарно-защитные зоны промышленных гигантов Нижнего Тагила, мы задали губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву на пресс-конференции. Глава региона сообщил, что проекты по СЗЗ предприятий проходят госэкспертизу.
Чтобы узнать, на какой стадии сейчас находятся проекты СЗЗ и когда будут окончательно установлены границы, редакция в конце 2020 года отправила официальные запросы на все крупные предприятия города.
В июле 2020 года тревел-блогер опубликовал у себя на странице в соцсети снимки закрытого Левихинского рудника под Нижним Тагилом с высоты птичьего полета. На фото видно, как из медноколчеданного месторождения вытекают кислотные реки, отравляя почву, деревья и растения. Как оказалось, это последствия того, что станция нейтрализации шахтных вод, построенная после закрытия рудника, не справляется с объемом работы.
Также выяснилось, что региональные власти не в силах признать рудник подлежащим ликвидации, так как это предприятие федерального значения. В нем есть запасы полезных ископаемых и драгоценных металлов, а значит проводить его ликвидацию, по мнению Москвы, нецелесообразно.
Позже правительство Свердловской области объявило конкурс на разработку проекта по спасению реки Тагил от разлива «кислотных вод» Левихинского рудника. Победителем стал Институт горного дела Уральского отделения Академии наук. За четыре миллиона рублей институт должен дать оценку гидроэкологического состояния окружающей среды и разработать план по снижению негативного воздействия изливающихся из шахты вод.
В октябре прошлого года в поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом местные жители пожаловались на слив неизвестной жидкости в речку, впадающую в реку Черная. Стоки имели канализационный запах. Природоохранная прокуратура провела по данному факту замеры уровня загрязнений воды. Было установлено превышение по нефтепродуктам — в 4,6 раза, по взвешенным веществам — в 520 раз, по железу — в 11,6 раза.
Местные жители, а также депутат Горноуральского городского округа Александр Симонов, который побывал на месте слива, предположили, что жидкость с неприятным запахом течет из трубы, эксплуатируемой «Водоканалом-НТ».
После проверки природоохранной прокуратуры эти сведения подтвердились. Ведомство установило, что излив жидкости действительно происходит из трубы ООО «Водоканал-НТ». Предприятию было вынесено представление, на рассмотрение которого отводится, в соответствии с законодательством, месяц. В течение этого времени «Водоканал-НТ» должен был рассмотреть представление и определить, какие меры будут приняты по устранению нарушений.
В 2020 году продолжились мероприятия по реабилитации Черноисточинского пруда, который является источником питьевого водоснабжения Нижнего Тагила и пригорода. Министерство природы Свердловской области объявило конкурс по очистке от донных отложений водохранилища. Победителем стало МУП «Тагилдорстрой», с которым и был заключен контракт на 441 миллион рублей.
В 2021 году подрядчик должен привести в порядок участок в районе впадения реки Чауж и Ушковской канавы и закончить работы в 2022 году. В 2023 году — провести очистка в районе шламонакопителя.
Площадь обрабатываемой территории составит 84,6 гектара, объем вынимаемых донных отложений — 500 тысяч кубометров. Кроме того, подрядчик должен рекультивировать земельные участки.
Летом и осенью 2020 года со всех уголков Свердловской области стали приходить сообщения о том, что дикие животные, в основном медведи, стали выходить из леса к людям в населенные пункты. Не обошли звери и Нижний Тагил. Причиной этому экологи называли аномально жаркое лето, из-за которого животным не хватало еды в лесу.
В ноябре хозяин леса обосновался возле кладбища «Пихтовые горы». На счету медведя были несколько разрытых могил, в одной из них ему удалось добраться до тела. Через несколько дней специалистам регионального Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира удалось застрелить животное, которое не собиралось ложиться в спячку и пугало посетителей кладбища.