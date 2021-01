«Полный треш»: уральцы выстроились в огромную очередь ради получения справки в садик

Сегодня в Екатеринбурге образовались большие очереди в детские поликлиники. Родители пытались получить справки об эпидблагополучии, чтобы с завтрашнего дня их дети могли вернуться в садики.

Заранее, как рассказали родители, о необходимости предоставлять данную справку никто не говорил. Это полный треш. В системе сбой. Мне кажется, что руководству пора заняться наведением порядка в своей системе,поделилась одна из свидетельниц происходящего. О том, что нужно получать справку для садика, екатеринбуржцев оповестили воспитатели. Однако в здании поликлиники обнаружили объявление, что справка об эпидблагополучии в учреждения «не требуется». Ее выдают лишь тем, кто переболел. В результате воспитатели сказали приходить без справки. Еще одна родительница рассказала, что не смогла выстоять очередь на улице и ушла домой. Очередное издевательство. Справка нужна для садика об отсутствии карантина на адресе,отметила она. Напомним, в конце декабря в Екатеринбурге пенсионеры выстроились в очередь на прием к депутату Павлу Пустозерову, чтобы получить печенье и чай. В Екатеринбурге пенсионеры на морозе выстроились в очередь за печеньем от депутата

