«Полный треш»: уральцы выстроились в огромную очередь ради получения справки в садик

О том, что нужно получать справку для садика, екатеринбуржцев оповестили воспитатели. Однако в здании поликлиники обнаружили объявление, что справка об эпидблагополучии в учреждения «не требуется». Ее выдают лишь тем, кто переболел. В результате воспитатели сказали приходить без справки.