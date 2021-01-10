Превышение ПДК в течение трех из семи дней: эко-итоги недели в Нижнем Тагиле

Превышение ПДК в течение трех из семи дней: эко-итоги недели в Нижнем Тагиле

Сегодня, 19:55Здоровье и экологияАнна ГригорьеваPhoto: TagilCity.ru
Редакция TagilCity.ru подводит итоги недели по замерам воздуха на содержание пяти веществ-загрязнителей в Нижнем Тагиле. Узнайте, сколько дней наш прибор фиксировал выбросы в атмосферу.
  • 4 января - показатель формальдегида 0,06 мг/м3 при ПДК 0,05 мг/м3 (превышение в 1,2 раза);
  • 5 января - показатель сероводорода 0,07 мг/м3 при ПДК 0,008 мг/м3 (превышение в девять раз);
  • 6 января - показатель формальдегида 0,08 мг/м3 при норме в 0,05 мг/м3 (превышение в 1,6 раза);
  • 7 января - превышений ПДК нет;
  • 8 января - превышений ПДК нет;
  • 9 января - превышений ПДК нет;
  • 10 января - превышений ПДК нет.

По итогам газоанализатор фиксировал наличие загрязняющих веществ в различных районах Нижнего Тагила в течение трех из семи дней.

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