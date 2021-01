В Нижнем Тагиле за сутки зарегистрировано 12 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

За время пандемии в городе зафиксировано 3 740 заболевших тагильчан. В Свердловской области за суки выявлено 387 случаев инфицирования, за все время зарегистрировано 62 516 заболевших человек. 545 пациентов находятся в реанимации, 207 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц за сутки выписано 392 человека, всего выздоровели 54 906 свердловчан. За время пандемии скончались 1 683 человека, из них 18 с 9 по 10 января.

