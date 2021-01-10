В Свердловской области за сутки зафиксировано 387 случаев коронавируса

В Свердловской области за сутки зафиксировано 387 случаев коронавируса

Сегодня, 17:41Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 387 случаев COVID-19, сообщает оперативный штаб региона.

В Свердловской области остается большое число тяжело больных коронавирусом

Больше всего случаев инфицирования зарегистрировано в Екатеринбурге — 243 человека. Кроме того коронавирус выявлен у жителей Арамильского городского округа, Белоярского городского округа, Верхней Пышмы, Верхнего Тагила, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Кушвы, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Невьянска, Нижней Туры, Первоуральска, Ревды, Среднеуральска, Серова, Талицкого и Туринского городских округов.

С начала пандемии инфекция зарегистрирована у 62 516 пациентов.

545 госпитализированных находятся в медучреждениях в тяжелом состоянии, из них 314 лежат в реанимации, 207 — на аппаратах ИВЛ.

В России за сутки выявлен 22 851 случай заболевания коронавирусом в 83 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 4 216, Санкт-Петербурге — 3 010 и Московской области — 1 292. За время пандемии зарегистрировано 3 401 954 заболевших россиян.

На Среднем Урале количество выздоровевших от коронавируса превышает число заболевших

За сутки в регионе из медучреждений выписано 392 пациента, с начала пандемии выздоровели 54 906 свердловчан.

В России за все время зарегистрировано 2 778 889 случаев выздоровления от инфекции, из них 24 080 пациентов было выписано за прошедшие сутки. Больше всего в Москве — 7 045, Санкт-Петербурге — 2 684 и Московской области — 1 399.

По данным Роспотребнадзора под наблюдением медиков продолжают находиться 627 989 человек.

В Свердловской области от коронавируса скончались уже более 1,6 тысячи человек

С 9 по 10 января в регионе от инфекции скончались 18 свердловчан, за все время умерло 1 683 человека.

В России за сутки подтверждено 456 летальных случаев. Больше всего в Москве — 77, Санкт-Петербурге — 50, а также Московской области — 20. Всего от COVID-19 в стране скончались 61 837 человек.

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