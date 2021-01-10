В Свердловской области за сутки зафиксировано 387 случаев коронавируса

В России за все время зарегистрировано 2 778 889 случаев выздоровления от инфекции, из них 24 080 пациентов было выписано за прошедшие сутки. Больше всего в Москве — 7 045, Санкт-Петербурге — 2 684 и Московской области — 1 399.