«Формальдегидный» декабрь и «праздничные» выбросы. Экоитоги недели в Нижнем Тагиле

В новогодние праздники наш газоанализатор фиксировал в воздухе превышение диоксида азота, а в декабре половину месяца тагильчане дышали формальдегидом. Читайте экологические итоги недели на TagilCity.ru.

3 и 4 января газоанализатор редакции во время замеров возле железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле обнаружил превышение диоксида азота в 3 и 1,5 раза соответственно. Кроме того, во время текущих замеров прибор ловил еще и диоксид серы и сероводород. Превышение ПДК диоксида азота в 3 раза: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 3 января В декабре 15 дней из 31-го стационарные посты УГМС фиксировали превышение формальдегида. Минимальная концентрация вещества была 1,1 ПДК, максимальная — 2,7 ПДК. Больше всех не повезло жителям Вагонки и Сухоложского поселка. Все превышения формальдегида были на постах, находящихся в этих районах, где расположены такие предприятия как «Уралвагонзавод», «Уралхимпласт» и коксохимическое производство ЕВРАЗ НТМК. Половину декабря в воздухе Нижнего Тагила были превышения формальдегида А еще редакция TagilCity.ru собрала для вас все главные экологические события 2021 года. Читайте в экоитогах года про аварийные выбросы ЕВРАЗ НТМК, буллинг УГМС, кладбище куриц, разлив нефти и другие важные события экологической повестки. Едкий дым, куриное кладбище и нефть в воде. Главные экособытия за 2021 год

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter