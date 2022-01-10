«Формальдегидный» декабрь и «праздничные» выбросы. Экоитоги недели в Нижнем Тагиле

3 и 4 января газоанализатор редакции во время замеров возле железнодорожного вокзала в Нижнем Тагиле обнаружил превышение диоксида азота в 3 и 1,5 раза соответственно. Кроме того, во время текущих замеров прибор ловил еще и диоксид серы и сероводород.
В декабре 15 дней из 31-го стационарные посты УГМС фиксировали превышение формальдегида. Минимальная концентрация вещества была 1,1 ПДК, максимальная — 2,7 ПДК. Больше всех не повезло жителям Вагонки и Сухоложского поселка. Все превышения формальдегида были на постах, находящихся в этих районах, где расположены такие предприятия как «Уралвагонзавод», «Уралхимпласт» и коксохимическое производство ЕВРАЗ НТМК.
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