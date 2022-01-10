Родителям тагильских школьников выдали согласие на вакцинацию детей от коронавируса

Напомним, вакцина «Спутник М» была разработана для детей старше 12 лет центром имени Н. Ф. Гамалеи. Препарат содержит уменьшенную в пять раз дозу прививки «Спутник V» для взрослых. Какие испытания прошла вакцина для несовершеннолетних, что думают врачи и эксперты о ней и какие противопоказания к вакцинации детей действуют, разбиралась редакция TagilCity.ru.