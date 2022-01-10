Родителям тагильских школьников выдали согласие на вакцинацию детей от коронавируса

Родителям тагильских школьников выдали согласие на вакцинацию детей от коронавируса
Родителям тагильских школьников выдали согласие на вакцинацию детей от коронавируса
Сегодня, 21:17Здоровье и экологияФото: 1MI
10 января родителей тагильских школьников попросили заполнить форму согласия на вакцинацию подростков от коронавируса или отказа от нее.

В первый день выхода с новогодних каникул тагильские школьники принесли родителям форму добровольного согласия на вакцинацию детей от коронавируса или отказа от нее. Один из педагогов подтвердил данную информацию в беседе с редакцией TagilCity.ru.

Пока что медики будут собирать бланки. Наверное, надеются, что кто-то согласиться. Несколько родителей уже позвонили и сказали, что не будут ставить своему ребенку прививку от коронавируса, говорит педагог.

Напомним, вакцина «Спутник М» была разработана для детей старше 12 лет центром имени Н. Ф. Гамалеи. Препарат содержит уменьшенную в пять раз дозу прививки «Спутник V» для взрослых. Какие испытания прошла вакцина для несовершеннолетних, что думают врачи и эксперты о ней и какие противопоказания к вакцинации детей действуют, разбиралась редакция TagilCity.ru.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
школьникиученикивакцинацияНижний Тагилкоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы