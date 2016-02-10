В школах Нижнего Тагила закончился карантин: с 11 февраля ученики вернутся за парты
Почти две недели длились у школьников внеочередные каникулы, организованные в связи с превышением порога заболеваемости ОРВИ и распространившимся в Нижнем Тагиле гриппе. Но, к сожалению, любые каникулы рано или поздно заканчиваются. Уже завтра тагильские школы вновь распахнут свои двери для учащихся.
Редакция TagilCity.ru надеется, что дети не потратили каникулы зря и хорошо и активно отдохнули. Впрочем, кто-то мог заниматься дома самообучением под присмотром родителей. А уже завтра школьники снова вернутся к любимым учителям и будут вспоминать, как пользоваться ручкой.
Уровень заболеваемости упал. С 11 февраля открываем школы сказали в Администрации Нижнего Тагила.
Карантин закончился. Теперь учащимся предстоит быть в два раза прилежнее, чтобы наверстать упущенное за эти дни.
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