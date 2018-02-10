Волки нападают на деревни в Свердловской области и похищают собак

Расплодившиеся волки стали совершать нападения на деревни Свердловской области. Пока что жертвами хищников становятся только собаки.

После наступления холодов в деревне Гайны Ачитского района были зафиксированы 10 случаев нападения волков на собак. Домашних животных утаскивали прямо из будки, а тела позже жители находили на окраине деревни. Несколько хищных зверей видят в окрестностях местной школы, сообщают «Известия».

Наступившие морозы выгоняют волков из леса Карпинского городского округа. Охотники находят всё больше следов в непосредственной близости от мест проживания людей. Жители готовят ловушки и капканы, а случае крайней необходимости, готовы устроить облаву для уничтожения волков.

Местные власти в виду сложившейся ситуации разрешили неограниченный по количеству отстрел хищников. Разрешение действует с 1 декабря 2017 года по 30 апреля 2018 года.