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Волки нападают на деревни в Свердловской области и похищают собак
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Волки нападают на деревни в Свердловской области и похищают собак

10 февраля, 11:35Здоровье и экология
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