Четыре школы и 13 детсадов закрыты в Свердловской области из-за ОРВИ
Сегодня, 19:21Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области из-за роста заболеваемости ОРВИ полностью закрыты четыре школы и 13 детских садов, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Кроме того, в некоторых учреждениях процесс обучения приостановлен частично — в 78 детсадах закрыты 245 групп, в 120 школах закрыты 303 класса.
По данным ведомства, за прошедшую неделю, с 3 по 9 февраля, в области зарегистрированы 43,5 случаев заболеваний ОРВИ. Это на 23% выше по сравнению с предыдущей неделей и на 46% выше уровня эпидпорога.
Больше всего заболевших среди школьников 7-14 лет, меньше — среди детей 3-6 лет, подростков старше 15 лет и взрослых.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей