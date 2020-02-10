Четыре школы и 13 детсадов закрыты в Свердловской области из-за ОРВИ

Кроме того, в некоторых учреждениях процесс обучения приостановлен частично — в 78 детсадах закрыты 245 групп, в 120 школах закрыты 303 класса.

По данным ведомства, за прошедшую неделю, с 3 по 9 февраля, в области зарегистрированы 43,5 случаев заболеваний ОРВИ. Это на 23% выше по сравнению с предыдущей неделей и на 46% выше уровня эпидпорога.