В Нижнем Тагиле зафиксирована повышенная концентрация сероводорода
Сегодня, 16:13Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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10 февраля в период с 00.00 по 12.00 в Нижнем Тагиле произошел выброс сероводорода. Его зафиксировала автоматическая станция на улице Бирюзовой, сообщается на сайте регионального министерства природных ресурсов и экологии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно показателям, превышение максимальной разовой предельно допустимой концентрации сероводорода составило 1,1 ПДКмр.
Кроме того, в минувшие выходные, 9 февраля, в Нижнем Тагиле была превышена предельно допустимая среднесуточная концентрация диоксида азота — 1,1 ПДКсс.
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