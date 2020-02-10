В Свердловской области открыта вторая карантинная зона для граждан Китая
В Богдановиче Свердловской области была оборудована карантинная зона для размещения граждан Китая, прибывших в Россию, сообщает «Уралинформбюро».
Это уже второе изоляционное учреждение в Свердловской области.
На данный момент, по данным «Интерфакс», там, под наблюдением медиков, находится около 70 человек.
Иностранцы работают в Богдановиче на предприятии «Стиль-экс». Они размещены в общежитии этой компании. Им нельзя покидать его в течение 14 дней. При этом, ожидается еще один заезд китайцев.
Ранее в Екатеринбурге на базе оздоровительного центра «Бодрость» была создана площадка для наблюдения за гражданами КНР. Она была сделана с целью предупреждения распространения коронавируса нового типа. Кроме того, новый Генконсул КНР, прилетевший в Екатеринбург, также помещен на карантин. Он находится в своей резиденции.
При этом в Челябинской области властям пришлось закрыть карантинную зону, так как местные жители выступили против нее.