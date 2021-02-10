На Урале объявлено штормовое предупреждение из-за 42-градусных морозов

По данным синоптиков, 11 февраля в некоторых районах области ожидается понижение температуры воздуха до -42 градусов. Похолодание до -34 градусов продержится до 13 февраля.
В период аномальный холодов спасатели предупреждают жителей региона о возможном возникновении пожаров. Также следует воздержаться от проведения работ на открытом воздухе, а туристам — от походов.
Рекомендуется ограничить использование транспортных средств.
Напомним, вчера стало известно, что январь 2021 года стал одним из самых холодных зимних месяцев в России за 120 лет метеонаблюдений.