Жители Кушвы массово жалуются на закрытые больницы

Жители Свердловской области массово жалуются на закрытые больницы

Детскую поликлинику и несколько отделений во взрослой больнице в городе Кушва закрыли. Местные жители массово обращаются с жалобами к властям.

Из заявления депутата свердловского Заксобрания Александра Ивачева следует, что Кушва стала очередной «болевой точкой». В мой адрес обратилось более 1000 жителей этого города, обеспокоенных закрытием детской поликлиники и нескольких отделений взрослой городской больницы,заключил парламентарий. По словам главы свердловского Минздрава Андрея Карлова, в детской поликлинике начинают плановые работы в рамках капитального ремонта. Однако, главврач Центральной городской больницы Кушвы Наталья Леонова утверждает, что речь идет об окончательном перемещении детской поликлиники в здание, в котором располагается взрослая.

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