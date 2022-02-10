Жители Кушвы массово жалуются на закрытые больницы

Жители Кушвы массово жалуются на закрытые больницы
Жители Кушвы массово жалуются на закрытые больницы
Сегодня, 15:46Здоровье и экологияФото: 1MI

Жители Свердловской области массово жалуются на закрытые больницы

Детскую поликлинику и несколько отделений во взрослой больнице в городе Кушва закрыли. Местные жители массово обращаются с жалобами к властям.

Из заявления депутата свердловского Заксобрания Александра Ивачева следует, что Кушва стала очередной «болевой точкой».

В мой адрес обратилось более 1000 жителей этого города, обеспокоенных закрытием детской поликлиники и нескольких отделений взрослой городской больницы,заключил парламентарий.

По словам главы свердловского Минздрава Андрея Карлова, в детской поликлинике начинают плановые работы в рамках капитального ремонта. Однако, главврач Центральной городской больницы Кушвы Наталья Леонова утверждает, что речь идет об окончательном перемещении детской поликлиники в здание, в котором располагается взрослая.

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