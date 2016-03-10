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5-месячный малыш умер в инфекционной больнице Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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5-месячный малыш умер в инфекционной больнице Нижнего Тагила

10 марта 2016, 19:05Здоровье и экологияДенис Таратонов
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