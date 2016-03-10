5-месячный малыш умер в инфекционной больнице Нижнего Тагила

Женщина принесла ребенка в свою поликлинику на плановый осмотр к педиатру. После полутора часов ожидания в очереди ребенку стало плохо, его начало подташнивать. Фельдшер, замещающий педиатра, услышал в легких ребенка влажные хрипы. По его мнению, это говорило о том, что у малыша пневмония или бронхит. Он убедил маму согласиться на госпитализацию малыша, рассказав о том, что инфекция и наличие порока сердца могут привести к необратимым последствиям. Ребенка отвезли в инфекционную больницу Нижнего Тагила.

Хотя малышу было всего 5 месяцев, маму не положили в больницу вместе с ним.

Ребенок у меня был грудничок, я говорю, как я его оставлю — он грудной, за ним нужен уход. Меня к нему не положили. Четвёртого марта, когда позвонила в инфекционную больницу узнать про состояние ребенка, мне сказали — соболезнуем, но ваш ребенок умер рассказала «Телекону» мама малыша.

Как говорит друг семьи, медики не хотели поначалу показывать тело ребенка матери. Они сослались на отсутствие ключей от морга. Угроза вызвать полицию возымела действие, и ключи все же нашлись. Вот только в морг с матерью пошли не медики, а охранник с КПП.

Сейчас тело ребенка находится в Екатеринбурге, в областном патологоанатомическом бюро. Со своей стороны, родители написали заявление в полицию. Проводится проверка, экспертизы помогут установить причину смерти ребенка.

В конце февраля тагильчанка умерла через сутки после выписки из инфекционной больницы.