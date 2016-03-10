В Екатеринбурге застройщик вырубал деревья в парке, чтобы построить гостиницу
По факту нелегальной делянки в екатеринбургском парке на ул. 8 марта возбуждено уголовное дело.
Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура проверила исполнения законодательства об охране окружающей среды на земельном участке по улице 8 марта в Екатеринбурге.
Выяснилось, что министерство по управлению госимуществом предоставило в аренду этот участок юридическому лицу для постройки гостиницы-профилактория.
Во время проверки выяснилось, что застройщик вырубил в этом парке более 180-ти деревьев, хотя разрешения на это администрация города не выдавала. Незаконная вырубка лесных насаждений обошлась Екатеринбургскому лесничеству в 420 тыс. рублей.
Впрочем, выявить нелегальные делянки возможно не только в ходе выездных обследований. Благодаря космическому мониторингу, в Свердловской области выявлено почти 50 случаев незаконных вырубок леса за последние полгода.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru