В Екатеринбурге застройщик вырубал деревья в парке, чтобы построить гостиницу

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура проверила исполнения законодательства об охране окружающей среды на земельном участке по улице 8 марта в Екатеринбурге.

Выяснилось, что министерство по управлению госимуществом предоставило в аренду этот участок юридическому лицу для постройки гостиницы-профилактория.

Во время проверки выяснилось, что застройщик вырубил в этом парке более 180-ти деревьев, хотя разрешения на это администрация города не выдавала. Незаконная вырубка лесных насаждений обошлась Екатеринбургскому лесничеству в 420 тыс. рублей.

Впрочем, выявить нелегальные делянки возможно не только в ходе выездных обследований. Благодаря космическому мониторингу, в Свердловской области выявлено почти 50 случаев незаконных вырубок леса за последние полгода.