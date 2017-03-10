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40 детей с ограниченными возможностями будут заниматься горнолыжным спортом в рамках реабилитации в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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40 детей с ограниченными возможностями будут заниматься горнолыжным спортом в рамках реабилитации в Нижнем Тагиле (ФОТО)

10 марта 2017, 14:55Здоровье и экология
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