40 детей с ограниченными возможностями будут заниматься горнолыжным спортом в рамках реабилитации в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Реабилитационная программа для инвалидов начала реализовываться в Нижнем Тагиле. Первым этапом программы станут занятия горнолыжным спортом с детьми-инвалидами.

Ее инициатором стал мэр города Серей Носов. Он и первая участница проекта Варя Захарова перерезали символическую красную ленту, которая соединила два комплекта специального оборудования для занятий.

В проекте «Лыжи мечты» примут участие 40 ребят с ограниченными возможностями здоровья. Занятия будут проходить в двух местах – на горах Долгая и Белая. Заниматься с юными тагильчанами будут шесть сертифицированных инструкторов. Длительность занятий – до 60 минут.

На покупку специального оборудования, лицензирование и обучение инструкторов выделено два миллиона рублей. Занятия начнутся уже на следующей неделе.

I Всероссийские старты мечты и день рождения программы.

Фото: официальный сайт проекта «Лыжи мечты»

Директор «Центра адаптивного спорта Галина Пономарева так прокомментировала новую программу реабилитации:

Психологический эмоциональный подъем от занятий и воздействие на тонус мышечной системы дают поразительный эффект. Это было видно уже на тех ребятах, которые участвовали в тестовых занятиях при обучении инструкторов. Если эта программа даст действенные результаты, в чем я нисколько не сомневаюсь, то ее можно будет продолжать с другими категориями детей с ограниченными возможностями здоровья, которых в Нижнем Тагиле около полутора тысяч.

Сергей Носов подчеркнул:

Это не просто реабилитационная программа, а возможность для ребят получать те эмоции и ощущения, которые им раньше были недоступны. Мы очень рады, что Нижний Тагил в числе первых присоединился к программе «Лыжи мечты».