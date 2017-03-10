Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Нижнем Тагиле в ближайшие дни
10 марта 2017, 08:50Здоровье и экология
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По сообщению метеорологов Свердловской области, в Нижнем Тагиле и на территории городского округа объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности, которые продлятся в течение нескольких дней.
Сюжеты: Нижний Тагил
С 9 по 13 марта ожидаются затруднения с рассеиванием вредных примесей в воздухе. НМУ продлятся до 20 часов 13 марта.
Информация предоставлена Единой дежурно-диспетчерской службой при администрации города Нижнего Тагила.
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