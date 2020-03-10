Свердловчанам рассказал, как защититься от коронавируса
Сегодня, 11:07Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Самой эффективной защитой от коронавируса в настоящий момент является отказ от поездок за границу, пишет Ура.ру со ссылкой на пресс-службу регионального Управления Роспотребнадзора.
Пресс-секретарь ведомства Анна Ожиганова подчеркнула, что пограничники контролируют въезд граждан из опасных регионов. От въезжающих принимаются анкеты, позволяющие в случае необходимости быстро найти человека.
В случае необходимости выезда за пределы страны россиянам рекомендуют носить медицинскую маску, чаще мыть руки, вытирать руки спиртовыми салфетками перед едой. Помимо этого, гражданам за рубежом рекомендуют употреблять только термически обработанную пищу и пить только бутилированную воду.
Напомним, по последним данным в России зафиксировано 20 случаев заражения вирусом 2019-ncoV.
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