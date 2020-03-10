Устроители экологического митинга в Тагиле пожаловались на безынициативность жителей

Митинг организовывался силами КПРФ и проходил под партийными флагами. Заявлялось, что мероприятие посетит 500 человек, но собралось почти втрое меньше — около 150.

Жителей не очень-то сильно волнуют эти проблемы. В интернете мы довольно бойко отзываемся, лайки ставим, репосты делаем, но почему-то мы не можем на улицу выйти,заявил руководитель тагильского отделения КПРФ Михаил Бояркин.

По его словам, подобные митинги — инструмент для влияния на администрацию города, а также возможность получить поддержку партии. По итогу мероприятия организаторы рассчитывали подписать резолюцию для направления главам Нижнего Тагила и Свердловской области Владиславу Пинаеву и Евгению Куйвашеву. Однако, как рассказал Бояркин, в ходе обсуждения «возникли расхождения» и участникам не удалось согласовать документ.