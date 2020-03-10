В Нижнем Тагиле больница № 1 купит новый аппарат для УЗИ за полмиллиона рублей
Сегодня, 11:20Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Городская больница № 1 Нижнего Тагила разместила аукцион на поиск подрядчика для приобретения аппарата для УЗИ. Сумма контракта — 497 тысяч рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
У аппарата должно быть не менее двух режимов работы. Кроме того, предусмотрена стерилизация паровым методом, блок управления, двухклавишная педаль, переходник, передвижная стойка, ключ для фиксации инструментов.
Дата окончания подачи заявок — 17 марта.
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