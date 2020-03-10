В Нижнем Тагиле зафиксирован повышенный уровень загрязнения
Сегодня, 14:48Здоровье и экологияФото: ntagil.org
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С 3 по 4 марта в Нижнем Тагиле был зафиксирован повышенный уровень загрязнения, сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По данным ведомства, предельно допустимая концентрация формальдегида в этот период составляла максимальное значение — 2,7 мг/м.куб.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как отмечает «УГМС», эти показания подготовлены на основе наблюдений государственной сети стационарных пунктов.
Отметим, что к симптомам отравления формальдегидом относятся боли в животе, одышка, упадок сил, насморк, головная боль.
Кроме того, со 2 по 4 марта в Каменске-Уральском зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха из-за максимальной концентрации твердых фторидов — 1,7 ПДК.
Ранее, 24 февраля, в Нижнем Тагиле было отмечено превышение в воздухе диоксида серы.
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