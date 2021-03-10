150 случаев COVID-19 зарегистрировано в Свердловской области за сутки

По стране с 9 по 10 марта из медицинских учреждений выписано 13 350 россиян. Больше всего пациентов выздоровели в Санкт-Петербурге — 2 749, Москве — 1 453 и Московской области — 622. За все время от инфекции вылечились 3 945 527 человек.