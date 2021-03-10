150 случаев COVID-19 зарегистрировано в Свердловской области за сутки

150 случаев COVID-19 зарегистрировано в Свердловской области за сутки

Сегодня, 14:32Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
150 новых случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за прошедшие сутки, сообщает региональный оперштаб.

В Свердловской области количество тяжелобольных коронавирусом превысило 300 человек

Больше всего случаев COVID-19 выявлено у жителей Екатеринбурга — 62. Также заболевание подтвердилось у пациентов из Артинского, Асбестовского городских округов, Байкаловского района, Берёзовского, Богдановича, Волчанска, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Кировграда, Кушвы, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Североуральска, Серова.

За все время эпидемии в Свердловской области зафиксировано 79 347 заболевших. В больницах находятся 308 тяжелобольных коронавирусом, из них 158 лежат в реанимации, а 102 — на аппаратах ИВЛ.

В России за сутки зарегистрировано 9 079 новых случаев COVID-19 в 83 регионах страны. Больше всего заболевших выявлено в Москве — 1 116, Санкт-Петербурге — 9591 и Нижегородской области — 378. Таким образом, общее число выявленных случаев коронавируса достигло 4 351 553 человек.

162 свердловчанина выписаны из больниц за минувшие сутки

За все время эпидемии выздоровело 72 429 жителей региона.

По стране с 9 по 10 марта из медицинских учреждений выписано 13 350 россиян. Больше всего пациентов выздоровели в Санкт-Петербурге — 2 749, Москве — 1 453 и Московской области — 622. За все время от инфекции вылечились 3 945 527 человек.

12 случаев смерти зарегистрировано на Среднем Урале за сутки

Общее количество летальных случаев составило 2 487 свердловчан.

В России за сутки от коронавируса скончалось 466 пациентов, за все время умерло 90 275 человек.

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