17 случаев коронавируса зафиксировано в Нижнем Тагиле за сутки

17 случаев коронавируса зафиксировано в Нижнем Тагиле за сутки

Сегодня, 14:06Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
17 случаев COVID-19 выявлено в Нижнем Тагиле за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

Всего с начала пандемии в Нижнем Тагиле зарегистрировано 4 850 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В Свердловской области с 9 по 10 марта COVID-19 выявлен у 150 жителей, за все время инфекция зафиксирована у 79 347 человек. 308 пациентов находятся в больницах в тяжелом состоянии, 102 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки из медучреждений выписано 162 свердловчанина, общее количество выздоровевших составило 72 429 человек. Всего за время пандемии от COVID-19 скончалось 2 487 пациентов, из них 12 летальных случаев зарегистрировано за последние 24 часа.

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