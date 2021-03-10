17 случаев коронавируса зафиксировано в Нижнем Тагиле за сутки

В Свердловской области с 9 по 10 марта COVID-19 выявлен у 150 жителей, за все время инфекция зафиксирована у 79 347 человек. 308 пациентов находятся в больницах в тяжелом состоянии, 102 из них подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки из медучреждений выписано 162 свердловчанина, общее количество выздоровевших составило 72 429 человек. Всего за время пандемии от COVID-19 скончалось 2 487 пациентов, из них 12 летальных случаев зарегистрировано за последние 24 часа.