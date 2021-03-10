«Стужа пробирается с севера»: уральцам предстоит пережить еще две морозные ночи

На равнину стужа пробирается с севера. Она идёт с территории Северного ледовитого океана. Первыми почувствовали арктическое вторжение жители северной части Урала, передает E1 сообщение экспертов центра «Фобос».
В ближайшие дни вторжение распространится по стране и уже к четвергу продвинется на шесть сотен километров — к Дону и Волге. По словам синоптиков, в ближайшие две ночи в УрФО ожидаются двадцатиградусные морозы.
Кроме морозов, на Урале выпадет значительное количество снега. В Уфе за несколько часов ожидается почти 50% месячной нормы осадков.