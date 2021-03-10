«Стужа пробирается с севера»: уральцам предстоит пережить еще две морозные ночи

«Стужа пробирается с севера»: уральцам предстоит пережить еще две морозные ночи

Сегодня, 13:18Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Из-за арктического вторжения на Урале ожидается еще две ночи с аномальными морозами.

На равнину стужа пробирается с севера. Она идёт с территории Северного ледовитого океана. Первыми почувствовали арктическое вторжение жители северной части Урала, передает E1 сообщение экспертов центра «Фобос».

В ближайшие дни вторжение распространится по стране и уже к четвергу продвинется на шесть сотен километров — к Дону и Волге. По словам синоптиков, в ближайшие две ночи в УрФО ожидаются двадцатиградусные морозы.

Кроме морозов, на Урале выпадет значительное количество снега. В Уфе за несколько часов ожидается почти 50% месячной нормы осадков.

Сюжеты:
Экология
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